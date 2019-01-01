Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Silah Sesleri Havai Fişek Seslerine Karıştı

Gaziantep'te Silah Sesleri Havai Fişek Seslerine Karıştı

31 dakika önce

Gaziantep'te yeni yıl havai fişeklerle karşılandı.

Gaziantep'te Silah Sesleri Havai Fişek Seslerine Karıştı, System.String[]
Gaziantep'te yeni yıl havai fişeklerle karşılandı. Kimileri ise havaya ateş açarak 2019 yılının ilk dakikalarını kutladı.

Gaziantep'te yeni yılın ilk dakikalarında başta Demokrasi Meydanı olmak üzere farklı bölgelerinde hava fişekler atıldı. Havai fişekli yeni yıl coşkusu dakikalarca sürdü. 2018 yılın son anlarında kimi duyarsız vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen evlerinin cam ve balkonlarından havaya ateş açarak yeni yılı kutladı. Havayı fişeklerin patlama sesi ile sessizliğin bozulduğu kentte, silah sesleri de hava fişeklerin sesine karıştı.

Öte yandan kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

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