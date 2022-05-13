Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

13.05.2022 17:16

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı Operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi Gaziantep'te silah ticaretinin engellenmesine yönelik olarak bir iş yeri ve iki araçta yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te silah ticaretinin engellenmesine yönelik olarak bir iş yeri ve iki araçta yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretinin engellenmesine yönelik olarak bir iş yeri ile iki araca operasyon yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

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GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU Son dakika haber! GAZİANTEP'TE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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