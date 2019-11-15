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Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, 1 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, 1 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta ve devamında şüpheli şahısların evlerinde arama yaptı.

Aramada 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 dolu av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 60 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili R.Ş, A.K. ve F.G, yakalandı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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