Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vuruldu.

Sanayi Sitesindeki bir çırçır fabrikasında Reşat Ö. ile Abdurahman Bölükbaşı arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Reşat Ö, Bölükbaşı'nı tabancayla vurdu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bölükbaşı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Reşat Ö. ise olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alındı.