Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Silahla Yaralama

Gaziantep'te Silahla Yaralama

20 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, eski eşinin ağabeyini silahla bacağından vurarak yaraladı.

Gaziantep'te Silahla Yaralama, System.String[]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, eski eşinin ağabeyini silahla bacağından vurarak yaraladı.

İddiaya göre, Kaya O. Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan Bülent Ö, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri Kaya O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kaya O'nun, yanında taşıdığı tabancasıyla Bülent Ö'nün bacağına ateş ederek kaçması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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