Gaziantep'te silahlı banka soygunu girişimi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulunan kişi, çalışanların ve müşterilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaşkolla kapatarak müşteri gibi bankaya giren kişi, bir anlık dalgınlığından yararlandığı güvenlik görevlisinin silahını aldı. Şüpheli, silahla banka çalışanlarını tehdit ederek paraları istedi. Banka çalışanları ve içeride işlem yapmak için bekleyen müşteriler tepki gösterince paniğe kapılan soyguncu, gasbettiği güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan çıkıp uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışanlar ile müşterilerin bilgisine başvurup güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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