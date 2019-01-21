Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Mahallesi'nde Hüseyin Boğan (30) ile B.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, tabancasıyla Boğan'a ateş etti.

Boğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Boğan'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan B.A'yı gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Aralık, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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