Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde, Fatih İşçi (41) ile M.Ç arasında, alacak meseli yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Fatih İşçi, olay yerinde hayatını kaybetti.



İşçi'nin üzerinden, Deniz Yalçınkaya adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.



Fatih İşçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



M.Ç, olayın ardından polise teslim oldu.

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