Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

26 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, silahla vurulan Necdet Karayel (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Uğur Poyraz ve Sefer Karayel ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Necdet Karayel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:07 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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