Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
48 dakika önce
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.
Gaziantep
'te silahlı kavga
: 1 ölü, 2 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, sabah saatlerinde Gaziantep'in merkez Şahinbey
ilçesine bağlı Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak
'ta yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Necdet Karayel olay yerinde hayatını kaybederken Sefer K. ile Uğur P. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kavgada hayatını kaybeden Necdet Karayel'in cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:23 Kaynak: İHA
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