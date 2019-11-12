Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayla alakası olmayan bir kişi av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayla alakası olmayan bir kişi av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.


Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen grup üyeleri arasında tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavga çıktı. Bu sırada yaşanan kovalamacada kavgayla alakası olmayan 27 yaşındaki Murat D., kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Murat D., çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Murat D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Barış Mahallesi, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:33:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]