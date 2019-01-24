Gaziantep'te Silahlı Kavga
12 dakika önce
Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Gaziantep
'te 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Saçaklı Mahallesi'nde 20 Ocak'ta 2 grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların B.K, U.R.E, H.Ç. ve R.D. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan zanlıların üst aramalarında 2 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. "kasten adam yaralamak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:51 Kaynak: AA
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