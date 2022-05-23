Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

23.05.2022 17:42
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Güneykent Mahallesi'nde öğleden sonra aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıka tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Cuma Arar (33) yaşamını yitirdi, Mehmet Polat (35) ile Hüseyin Toğrul ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Polat da kurtarılamadı. Toğrul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, silahlı kavgayla ile ilgili soruşturma başlattı.


Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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