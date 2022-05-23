- Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te silahlı 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 2 ayrı grup arasında çıkan kavgada, silahlar konuştu. Meydana gelen kavgada 2 kişi olay yerinde ölürken biri ağır yaralı olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.