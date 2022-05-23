Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

23.05.2022 15:23

- Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı Gaziantep'te silahlı 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

- Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te silahlı 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 2 ayrı grup arasında çıkan kavgada, silahlar konuştu. Meydana gelen kavgada 2 kişi olay yerinde ölürken biri ağır yaralı olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

YORUMLAR
500
Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2) Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2) Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:51:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement