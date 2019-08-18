Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı
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Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

55 dakika önce

Gaziantep'teki iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil İlçesi Büyükpınar Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışan bazı kişiler evden getirdikleri av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada yaralanan D.M.Ç, S.Ç, B.Ç. ve E.Ç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Olaylar sırasında 2 aracın hasar gördüğü kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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