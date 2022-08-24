8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

24.08.2022 13:40
8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

Gaziantep'te silahlı kavga arasında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı kavga arasında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı. İlgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 2'sinin daha tutuklanmasıyla, olayda toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Olay, 15 Temmuz 2022'de Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'e isabet etmişti. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yakalanan 7 zanlıdan 2'si daha tutuklandı

Yaşanan olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 5 zanlıyı gözaltına almış ve bu zanlılardan 1'i tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma çerçevesinde olayda dahli bulunduğu tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs daha yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı Gaziantep'te bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Muhammed Hüseyin, Şehitkamil, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
12:14 Didem Arslan Yılmaz'dan konuğunun kıyafetine tepki gösterdi: Bu ne ya arkadaşlar?
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde gençlerle beraber 15 kilometre yürüyecek
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 13:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement