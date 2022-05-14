Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

14.05.2022 22:34
Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 10121. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Cuma G. (18) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep, Şahinbey, Cuma, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
20:33 İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak
20:30 İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu: Kapıyı kapatmıyoruz ama PKK'ya izin vermeyi sonlandırmalılar
20:06 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu
20:02 Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 22:41:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement