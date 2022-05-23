Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
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