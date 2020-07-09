Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te iki grup arasında mezarlıkta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayda kullanıldığı belirlenen birer tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.