Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te iki grup arasında mezarlıkta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirlenen birer tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.