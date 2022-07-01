Gaziantep'te silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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