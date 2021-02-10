Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı

10.02.2021 11:50

- Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü anne ağır yaralandı Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Gaziantep'te, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgada bir anne ağır yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.

- Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü anne ağır yaralandı

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgada bir anne ağır yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 9 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde evde bulunan bir arkadaş grubu arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adem S. isimli şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle Ali K.'ye ateş etti. Ali K. kafasına isabet eden, kavgayı ayırmaya çalışan annesi Mevlüde K. beline, arkadaşı Mustafa B. isimli şahıs ise ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan anne Mevlüde K. ile arkadaşı Mustafa B. hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Adem S.'yi yakalama çalışmaları sürerken, Ali K.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı
Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı
Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı
Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı

Şehitkamil, Gaziantep, kavga, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi ABD Başkanı Biden'a skandal bir mektup yazan 54 senatör Türkiye'yi kötüleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı çağrısında bulundu Yanlışlıkla açtığı filtreyi kapatamayan avukat, duruşmaya 'kedi' olarak katıldı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor Son Dakika! Bakan Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni paylaştı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar
Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti         
11:51
Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor         
11:08
Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor         
11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronot için isim çağrısına Bahçeli'den öneri geldi: Cacabey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronot için isim çağrısına Bahçeli'den öneri geldi: Cacabey         
11:00
Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı         
10:37
Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı         
10:12
Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış         
09:39
Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada         
09:31
Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu         
08:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomenin aldığı ceza belli oldu         
07:53
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 12:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te silahlı kavgada oğul öldü, anne ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei