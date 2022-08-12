Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. yanında bulunan pompalı tüfekle E.S'ye ateş etti. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan E.S, kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan kişi öldü - Son Dakika

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