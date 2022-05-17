Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

17.05.2022 11:57
Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde 14 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan H.T. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi 10121 Sokak'ta 14 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada yaralanan Cuma G. (18) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 3 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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