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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu - Son Dakika

Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

02.02.2022 13:04
Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

Gaziantep'te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

Gaziantep'te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı iki kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.

Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu - Son Dakika
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