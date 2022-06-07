İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta kuyumcu dükkanının silahla yağmalanması ve 450 gram altın çalınmasına yardım ettiği öne sürülen M.E'nin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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