Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı

07.06.2022 11:37
Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı

Gaziantep'te kuyumcu dükkanının camını silahla kırarak vitrindeki altınları çalan kişiye yardım ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kuyumcu dükkanının camını silahla kırarak vitrindeki altınları çalan kişiye yardım ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta kuyumcu dükkanının silahla yağmalanması ve 450 gram altın çalınmasına yardım ettiği öne sürülen M.E'nin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde 2 Şubat'ta kuyumcu dükkanının camının silahla kırılarak vitrindeki altınların çalınmasıyla ilgili İ.E. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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