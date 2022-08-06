Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

06.08.2022 23:09
Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahinbey ilçesi, Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye tabancayla ateş edildi.

Yaralanan H.T, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı
Kaynak: AA

Ömer Turan, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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