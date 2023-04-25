Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

25.04.2023 20:06

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle hareket halindeki mali müşavir Celal T. idaresindeki 34 JY 4556 plakalı araca, 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu araç sürücü Celal T. ağır yaralandı.

Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü

KATİL ZANLILARI GÖZALTINDA

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise katil zanlıları Mehmet E. ile Mustafa E.'yi yakalayarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Mimar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nizip'te hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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