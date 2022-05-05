Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

05.05.2022 14:42
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi civarında boş arazide aracında oturan Emirhan N. (23) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Emirhan N'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Emirhan N'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Şehitkamil, Gaziantep, Arıl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika
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