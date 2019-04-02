Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

18 dakika önce

Gaziantep'te işyerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralandı.

Gaziantep'te Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı, System.String[]
Gaziantep'te işyerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, esnaf Ali Taş (64), Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüs Caddesi'ndeki havlu satışı yaptığı dükkanına gelen henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:32 Kaynak: AA

Ali ihsan, Ali Taş, Gaziantep, Güncel
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