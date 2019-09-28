Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı soygun
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Gaziantep'te silahlı soygun

1 saat önce

Gaziantep'te bir petrol istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı soygun, System.String[]

Gaziantep'te bir petrol istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı Barak Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda silahlı soygun gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, 5 günlük çalışmanın ardından kentin farklı noktalarındaki adreslere operasyon düzenleyerek, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.


Aralarında sabıkası bulunanların da olduğu 10 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede bulunan bazı şüpheli yakınları ise bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.

Zanlıların, söz konusu akaryakıt istasyonundan 150 bin lira ile bir miktar sigara ve akaryakıt hediye fişi çaldıkları tespit edildi.

Zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soygun anı kameralara yansıdı

İş yerinin güvenlik kameraları ise soygun anını kaydetti.


Kamera kayıtlarına göre, kiraladıkları bir araçla petrol istasyonuna ellerindeki uzun namlulu silah ve yüzlerindeki maskeyle giren şüpheliler, önce istasyon çalışanlarını yere yatırıp etkisiz hale getiriyor.

Daha sonra çalışanları bir odaya toplayan zanlıların, iş yerinden para ve diğer eşyaları alarak araçlarına binip kaçtıkları görülüyor.

Gaziantep, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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