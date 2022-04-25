Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

25.04.2022 21:37
Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanlarının da bulunduğu kişilerle iletişime geçerek, şantaj yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, tespit ettiklerini biri kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin iletişime geçtiği ve güvenlerini kazandıktan sonra uygunsuz görüntülerini çektikleri kişileri silahla tehdit ederek, şantaj yaptığı bildirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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