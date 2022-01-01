Üye Girişi
Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı

01.01.2022 13:16
Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı

Gaziantep'te otoparkta ateşe verilen otomobili gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın bagajından erkek cesedi çıktı.

Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda araçların bulunduğu otoparkta bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

BAGAJDAN CESET ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yanan otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı - Son Dakika


Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı         
13:14
Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26

Son Dakika Haberleri
13:13 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:10 Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
10:14 O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 13:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te sır cinayet! Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement