Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te sırtından vurulan genç tedavi altına alındı
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Gaziantep'te sırtından vurulan genç tedavi altına alındı

44 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi nereden geldiği belli olmayan mermiyle sırtından yaralandı.

Gaziantep'te sırtından vurulan genç tedavi altına alındı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi nereden geldiği belli olmayan mermiyle sırtından yaralandı.

Namık Kemal Mahallesi'nde evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in (18) sırtına nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Yaralandığını fark eden Çelen durumu ailesine bildirdi.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelen tedavi altına alındı.

Bir süre tedavisi süren Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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