Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sis

Gaziantep'te Sis

4 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Kahramanmaraş'ta etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Kahramanmaraş'ta etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta gece etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerledi.

Trafik ekipleri ana arterlerle sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Kahramanmaraş Havalimanı'na saat 08.05'te yapılması planlanan uçak seferi de sis nedeniyle iptal edildi.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü İslahiye'de, trafik ekipleri sürücülerin takip mesafesini korumalarını ve hız yapmamalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Sabah, Islahiye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Ferrari'ye Çarpan Garsonun, 390 Bin Dolarlık Masrafı Ödemesi İçin 28 Yıl Çalışması Gerekiyor Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu

Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:44:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]