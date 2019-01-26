Gaziantep'te Sis

Gaziantep'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Gaziantep'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.



Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yüksek bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerlemeye çalışıyor.



Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, kavşaklarda görev alarak, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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