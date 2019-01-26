Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sis

Gaziantep'te Sis

1 saat önce

Gaziantep'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

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Gaziantep'in yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yüksek bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, kavşaklarda görev alarak, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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