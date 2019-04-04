Gaziantep'te Sis Etkili Oldu
57 dakika önce
Gaziantep'te sis etkili oldu.
Gaziantep
'te sis etkili oldu. Merkez Şahinbey
ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle bazı apartmanlar görünmez oldu.
Sisin etkili olduğu Yavueli-Gaziantep kara yolunda ise görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:03 Kaynak: AA
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