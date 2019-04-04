Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Sis Etkili Oldu

Gaziantep'te Sis Etkili Oldu

57 dakika önce

Gaziantep'te sis etkili oldu.

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Gaziantep'te sis etkili oldu.

Merkez Şahinbey ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle bazı apartmanlar görünmez oldu.

Sisin etkili olduğu Yavueli-Gaziantep kara yolunda ise görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:03 Kaynak: AA

Şahinbey, Merkez, Gaziantep, Güncel
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