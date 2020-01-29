Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edilmeyecek - Son Dakika

Gaziantep Havalimanı'ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi'ni (ILS) CAT 2'ye yükseltildi. Yeni sistem ile havalimanında görüş mesafesinin düştüğü olumsuz hava şartlarında, uçuş iptalleri olmayacak.



DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin'in yılbaşında müjdesini verdiği ve olumsuz hava koşullarında iniş için önem arz eden ILS sistemini CAT 1'den CAT 2 seviyesine yükseltildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri sonucunda yükseltilen sistemle birlikte uçaklar görüş açısının düştüğü meteorolojik durumlarda havalimanına güvenli bir şekilde yaklaşacak. Uçuş iptallerinin yüzde 95'ini oluşturan sis sorunu ise seviyesi yükseltilen bu sistem ile çözüme kavuşturuldu.



2006 yılında Gaziantep Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayan ILS cihazlarının yapılan tetkikler sonrası 2013 yılında, CAT 2 sistemine çevresel faktörlerden dolayı geçemeyeceği raporlanmıştı. Yapılan çalışmalar ve mağduriyetlerin artmasından dolayı 2020 yılının başında Genel Müdür Hüseyin Keskin tarafından açıklanan yükseltme çalışmaları sonucunu verdi. Gerekli altyapı yatırımı ve çalışmaları sonucunda yapılan test uçuşlarında da başarıyla geçen sistem hizmet vermeye başladı. Büyük mağduriyetlerin yaşandığı ve uçuş iptallerinin çoğaldığı kış ayların da artık daha rahat inişler yapılacak, sıkıntılar önlenecek.



Yapılan meteorolojik çalışmalar ve ölçümlerde, Gaziantep Havalimanı'nın sis tavan yüksekliğinin 45-56 metre yüksekliğinin olduğu saptandı. Yükseltmeyle birlikte daha öncesinde hizmet veren CAT 1 sistemi, 114 metre yüksekliğindeki tavan yüksekliğine göre uçakları indirebiliyordu. Bu durum kış aylarında büyük mağduriyet yaratıyordu. CAT 2 sistemiyle birlikte uçakların 33 metreye kadar görmeden sis içerisinde gelmesi sağlandı. Böylece uçakların emniyetli bir şekilde inebilecek imkanlar sunulmuş oldu. - GAZİANTEP