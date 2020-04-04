Gaziantep'te sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te 3,5 litre sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta arama yaptı.

Aramada pet şişe içerisinde 3,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.