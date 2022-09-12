Gaziantep'te skandal! Yangını çekmeye giden İHA muhabirini canlı yayında dövüp cep telefonunu gasp ettiler

Gaziantep'te bulunan halı fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KİMLİK SORULDU

Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı. İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı'ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 10 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.

TELEFONU ZORLA ALDILAR

İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı'yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardından hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRMEK İÇİN ZORLADILAR

Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen İHA muhabirine bir grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı'nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Canlı yayına saniye saniye yansıyan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.