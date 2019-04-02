Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Soba Faciası: 2 Ölü

Gaziantep'te Soba Faciası: 2 Ölü

2 saat önce

Gaziantep'te bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Soba Faciası: 2 Ölü, System.String[]
Gaziantep'te bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi Yunus Emre Çelik Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ev sahibi 65 yaşındaki Şenel Tekeoğlu ile misafiri 63 yaşındaki Besey Vural Doğan, iki gün önce kentteki yoğun yağışlı ve rüzgarlı havada evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Talihsiz olay ise annesi Şenel Tekeoğlu'ndan iki gün boyunca haber alamayan kızı Meral Uçer'ın komşularına haber vermesiyle ortaya çıktı. Eve giren komşular iki kadını da yerde yatar vaziyette bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk tetkiklerin ardından iki kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki kadının cansız bedeni burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Mehmet Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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