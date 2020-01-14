Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı

33 dakika önce

Gaziantep'te polis, bir evin bodrumundan soba çalmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polis, bir evin bodrumundan soba çalmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde evine hırsız girdiğini gören bir kişi polisten yardım istedi.

Söz konusu adrese giden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, evin bodrumunda bulunan kömür sobasını çalmaya çalışan A.B'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen bıçak, tornavida, pense, el feneri ve çakmak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hürriyet Mahallesi, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı
Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
02:24 Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
02:22 Karabük'te oto döşemecide çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
02:16 ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
02:06 Avusturya'da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesine taşındı - Son Dakika
01:54 Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 02:27:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]