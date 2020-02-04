Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika

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Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü
6 saat önce
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki anne ile 39 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki anne ile 39 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan anne ve oğlundan 2 gün boyunca haber alınamaması üzerine şüphelenen yakınları çilingirle açtıkları evde anne ve oğlunu hareketsiz halde buldu. Polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede Döne A. ve oğlu Cuma A.'nın öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi yapmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP
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