GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ

04.03.2022 12:26

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cuma Barna (77) ile eşi Emine Barna (80) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cuma Barna (77) ile eşi Emine Barna (80) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Övündük Mahallesi'nde meydana geldi. Emine ve Cuma Barna çiftinden haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Barna çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiği saptandı.

Emine ve Cuma Barna'nın cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeler evden çıkarıldığı sırada çiftin yakınları ve komşuları gözyaşı döktü.

GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ
GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ

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Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ - Son Dakika
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