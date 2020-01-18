Gaziantep'te şoför ve yolcular bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te şoför ve yolcular bilgilendirildi - Son Dakika

Gaziantep'te şoför ve yolcular bilgilendirildi

6 saat önce

Gaziantep'te okulların tatile girmesi dolayısıyla yoğunlaşan şehirlerarası yolculuklarda meydana gelen kazaları en aza indirmek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla, şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda şoför ve yolcular bilgilendirildi.

Gaziantep'te şoför ve yolcular bilgilendirildi, System.String[]

Gaziantep'te okulların tatile girmesi dolayısıyla yoğunlaşan şehirlerarası yolculuklarda meydana gelen kazaları en aza indirmek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla, şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda şoför ve yolcular bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların ara tatile girmesiyle yoğunlaşan yollarda şoför ve yolcuları bilgilendirdi. Kazaların en aza indirmek için harekete geçen trafik polisleri, uygulamalarını arttırdı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda, 2 bin 927 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 58 araç sürücüsü ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 122 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 362 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 11 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 12 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 3 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 192 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 762 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 48 araç trafikten men edilip, 2 sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:03 Kaynak: İHA
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