Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı. Bu yıl 50 bin dekar arazinden 43 bin ton rekolte beklenen üzüm fiyatının beklentinin altında kalması ise üreticisini üzdü.

İlçede yoğun olarak Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri olmak üzere 15 mahallede 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Hatun Parmağı, Antep Karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı. Bu yıl yağışların beklenilenin üzerinde olması nedeniyle bağlarda oluşan hastalıklarla mücadele üreticiye ek yük getirirken yine geçen yıla oranla rekoltede de düşüşü yaşandı. Geçen yıl 50 bin ton olan rekoltenin bu yıl 43 bin ton civarında olması bekleniyor. Toplanan sofralık üzümün kilosunun 1,50 ile 1,75 TL'den satılması üreticiyi üzdü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse rekoltenin düşük olması ve fiyatların beklenenin altında olması nedeniyle üreticinin zorlandığını ifade ederek, "İlçemizin üzüm ambarı olarak adlandırdığımız Altınüzüm, Boğaziçi, Sulumağa, Yeşilyurt olmak üzere 50 bin dekarda üzüm üretimi yapılıyor. Zorlu şartlarda yetişen emek isteyen üzümde girdi maliyetleri yüksek. Hava şartlarına bağlı olarak bu yıl, aşırı yağışların olması hastalığın çoğalmasına sebep oldu. Çiftçi hastalıkla mücadele ederken daha fazla maliyet ile karşı karşıya kalmıştır. Emek isteyen bir ürünü yetiştirdikten sonra ne yazık ki çiftçi beklediği fiyatı alamıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzüm 1 TL ile 1 TL 20 kuruşa gidiyor. Bu yılda bu kadar sıkıntılara rağmen 1 TL 50 kuruş ile 1 TL 70 kuruş arasında alıcı bulmaktadır. Bu fiyatlar beklentimizin çok altında. Üzüm iç piyasanın yanında teşvik ve desteklemelerle yurt dışına ihracatının sağlanması gerekmektedir. Üzüm bağlarında özlediğimiz üretim şekli bağların telli sisteme alınmasıdır. Telli sisteme geçilmesi ile hastalıktan uzak kalite ile birlikte verim artışı sağlanacaktır, bakanlıkta konu ile ilgili destek bekliyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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