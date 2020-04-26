Gaziantep'te sokağa çıkan 8 bin 878 kişiye ceza - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 bin 878 kişi ile 97 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Geride kalan 3 gün içerisinde yasağı ihlal edenlerle ilgili idari işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "23.04.2020 günü saat 00.00 ile 25.04.2020 günü 24.00 saatleri arasında İlimiz genelinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili uygulanan idari yaptırımlarda; toplam 8878 şahsa ve 97 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.