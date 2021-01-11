Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlama sırasında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlama sırasında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Akbudak Mahallesi Ziskan mevkiinde bazı şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeyi ablukaya alan ekipler, İ.E, M.K, İ.K. ve Ş.K'yi bir mağara girişinde kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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