Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Köklüce Mahallesi Kalyon mevkiinde bazı şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgeyi ablukaya alan ekipler, G.K, B.K, M.B. ve F.G'yi kazı sırasında suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 13 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.