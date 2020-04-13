Gaziantep'te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 125 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan Gaziantep'te de 125 kişiye yasağa rağmen sokağa çıktıkları için cezai işlem yapıldı. Korona virüs tedbirlerinin yanı sıra polis kent genelinde rutin denetimlerini de sürdürüyor.



Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 2 gün boyunca yapılan faaliyetler ise Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından hazırlanan klip ile aktarıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince kent merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik denetiminde 602 araç kontrol eldi. Kontrollerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 4 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 1 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 3 sürücüye trafiği tehlikeye düşürüp hatalı şerit değiştirmekten, 81 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 92 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 40 araç trafikten men edildi.



"Yasağa rağmen dışarıya çıkanlara ceza yağdı"



Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde ise 378 araç kontrol edilirken 125 vatandaşa sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı hıfzıssıhha kanununa istinaden ceza kesildi. Denetimde 48 araca karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden işlem yapılırken 15 araç ise trafikten men edildi.



"Kargo aktarım merkezlerine kaçak tütün ve sigara operasyonu"



Korona virüs tedbirlerinin yanı sıra rutin faaliyetlerine devam eden ekipler 2 farklı kargo aktarım merkezinde 7 kolide yapılan aramada, 125 kilogram nargile tütünü ile bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



"Aranan 20 şahıs yakalandı"



Kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarda ise, 6 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 7 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem, 44 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı. 20 araması olan şahıs ise yakalandı.



"Sokağa çıkma yasağında yapılanla kliple anlatıldı"



Toplum Destekli Polis ekiplerince sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinden çıkmayarak vefa destek iletişim hattını arayan ve yardım isteyen vatandaşların temel ihtiyaçları temin edildi. Bu anlar ise klip haline getirilerek paylaşıldı. - GAZİANTEP