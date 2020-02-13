Gaziantep'te sokak hayvanları için 140 noktada yem alanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te sokak hayvanları için 140 noktada yem alanı - Son Dakika

Gaziantep'te sokak hayvanları için 140 noktada yem alanı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların soğuması nedeniyle sokak hayvanları için 140 noktaya beslenme alanı oluşturdu.

Gaziantep'te sokak hayvanları için 140 noktada yem alanı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların soğuması nedeniyle sokak hayvanları için 140 noktaya beslenme alanı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, soğuk kış koşullarında besin sıkıntısının önüne geçmek amacıyla hayvanlara yem desteği sağladı.

140 bölgede beslenme noktası hazırlayan ekipler, soğuk havalarda hayvanların ısınabilmesi için besin değeri yüksek kuru mamalar ve vitamin karışımı hazırladılar.

Ekipler, parklarda ve muhtelif alanlara güvercinlerin beslenebilmesi için de buğday ve yem yerleştirdiler.

Yaban hayvanları için de çalışmalar sürdüren ekipler, şehrin dışındaki belirlenen alanlara etçil yaban hayvanlar için et, otçul hayvanlar için de besin değeri yüksek yemler konuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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